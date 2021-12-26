Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı

Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi görüntüleri gündem oldu

Çukur dizisiyle yıldızı parladıktan birçok projede rol alan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik kararı aldı. Ciddi bir yola giren oyuncu, sevgilisinin ailesini ziyaret etmek için İzlanda'ya gitti.

DİLAN AİLEYE GİRDİ

Instagram 4,7 milyon takipçisi bulunan Deniz, Thor Saevarsson'ın babası ve kız kardeşiyle poz verdi. Oyuncu müstakbel görümcesi ile pozunu "Kız kardeş", müstakbel kayınvalide ile fotoğrafını da "Hanımlar, beyler; kayınpeder" notuyla paylaştı. Kendisine yemek hazırlayan sevgilisinin pozunu da paylaşan 26 yaşındaki oyuncu, "Saatlerdir yemek yapıyor iki gözümün çiçeği" notunu düştü.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aralık ayının başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" ifadelerini kullandı. Öte yandan Deniz'in iri taşlı tektaş yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.