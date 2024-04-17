Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, pozlarından dolayı linç ediliyor - Son Dakika
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Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, pozlarından dolayı linç ediliyor

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Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin ilk sergisi için kesik kadın baş figürüyle verdiği pozlardan dolayı linç ediliyor. Tepkilerin ardından kendisini savunan oyuncu, ''Sakin olalım dostlar'' dedi.

17.04.2024 09:55  Güncelleme: 10:31
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Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un "Life in Plastic" adlı sergisi için pozlar verdi. Oyuncunun verdiği pozlar tepki çekti.

TEK CÜMLELİK SAVUNMA

Sergi için elinde kasap bıçağı ve kesik kadın kafası tutarak pozlar veren Uraz Kaygılaroğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın cinayetlerinin bir an olsun dinmediği gündemde verdiği pozlardan dolayı eleştirilen Kaygılaroğlu için "Midem bulandı" yorumları yapıldı. Eleştirilerin ardından Instagram hesabından sergi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazıyı paylaşan oyuncu, "Sakin olalım dostlar" ifadelerini kullandı.

İşte Uraz Kaygılaroğlu için yapılan yorumlar...

Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, pozlarından dolayı linç ediliyor
Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, pozlarından dolayı linç ediliyor
Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, pozlarından dolayı linç ediliyor
Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, pozlarından dolayı linç ediliyor

Uraz Kaygılaroğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, pozlarından dolayı linç ediliyor - Son Dakika

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