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Sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi - Son Dakika

Sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi

24.09.2021 10:53
Sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi, System.String[]

Şarkıcı Nihan Akın, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Enis Tunay ile ilk kez önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sevgilisiyle el eleobjektiflere takılan şarkıcı, "Uzun bir süredir Bodrum'da yaşıyorum. İstanbul'a döndüğüm ilk gün Enes Bey ile sizlere yakalandım" dedi.

Nihan Akın'ın doğal halleri dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda 8 dil bildiğini açıklamıştı.

NİHAN AKIN KİMDİR?

Nihan Akın, son günlerde sosyal medyanın ilgi gösterdiği isimler arasında yer alıyor. 2006 yılında çıkardığı ilk albümünün ardından 2009 yılında ikinci albümünü çıkaran Nihan Akın, O Ses Türkiye yarışmasında da vokalistlik yaptı. Peki, Nihan Akın kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler..

Nihan Akın ilk olarak 2006 yılında yaptığı albüm çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Albümüne adını veren "Terk-i Diyar" ve "Üzgünüm" (Ben Bir Kez Sevenlerdenim…) şarkılarıyla müzik severlere sesini duyurdu.

Okul koroları, piyano, gitar ve solfej dersleri derken ilk olarak İstanbul Üniversitesi Türk Müziği bölümüne, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı MÜZİKOLOJİ bölümüne birincilik derecesiyle giren Nihan Akın, mezun olduktan bir süre sonra stüdyo ve sahne vokal çalışmalarına başladı. İlk albümünü FUAT GÜNER' in prodüktörlüğünde hazırladı. Yayınladığı bu ilk albümüyle 2006 yılının en iyi çıkış yapan şarkı ve şarkıcısı ödülüne layık görüldü.

Televizyonlarda ve radyolarda yer alan bir çok reklam müziğini de seslendiren şarkıcı 2009 yılında 'Başka Biri' isimli ikinci albümünü çıkardı. Nihan Akın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarında öğretmenlik, "O Ses Türkiye" yarışmasında vokal koçluğu yaptı. Kurumsal eğlence sektörünün önde gelen gruplarından "Grup Rönesans Orkestrası" bünyesinde solistlik yaptı. Bu sayede repertuarına İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Japonca gibi birçok farklı dilde şarkılar da ekledi. Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrasıyla yıllardır sayısız bir çok kongre,düğün, özel davet ve şirket organizasyonlarıyla yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Nihan AKIN ayrıca İstanbul'un en gözde mekanlarında da sahne aldı.

2015 yılının Şubat ayında müzik severlerle buluşan "Gel Barışalım Artık" adlı single çalışması Radio ve Club Remix versiyonu olarak DMC tarafından tüm dijital platformlarda satışa sunuldu. Bu çalışma ile birlikte kendi albüm çalışmalarını hızlandıran Nihan Akın aynı zamanda Türkiye'nin bir çok ilinde konserlerine ve sahne çalışmalarına devam etmektedir.

Sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi
Sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi
Sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi

O Ses Türkiye, İstanbul, Türkiye, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi - Son Dakika Magazin


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