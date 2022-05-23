Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler

23.05.2022 22:51
Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisi ile önceki akşam Bebek'te görüntülendi. İşte ayrıntılar...

Eda Taşpınar, geçtiğimiz haftakarda yeni aşkıyla iddialı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuştu.

Hızını alamayan Eda Taşpınar, sevgilisiyle yatakta çekilmiş pozlarını da paylaşmıştı.

Eda Taşpınar, adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisi ile önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Dondurma yiyen sevgililer, gazetecilerin sorularını yine yanıtsız bıraktı.

Taşpınar'ın sevgilisi patlayan flaşlar karşısında yüzünü gizledi. Panama tatilinde dudak dudağa poz veren sevgililerin yüzünü gizlemesine ise bir anlam verilemedi.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir.

Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır. Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar'ın dedesidir.

Eda Taşpınar kendisinden yüksek moda zevki ve güzel fiziği ile söz ettirmektedir. Eda Taşpınar hem iş hayatı ile hem de özel hayatı ile kendisinden söz ettirmektedir.Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkanı'nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur.

Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir. Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu Yok Böyle dans adlı dans programına da katılmıştır.

Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler
Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler
Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler
Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler
Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler
Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler

YORUMLAR
500
KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü KIA yeni modelleriyle hedef büyüttü Cüzdanı zorlamayacak: POCO C40 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Cüzdanı zorlamayacak: POCO C40 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Kaynak: Snob Magazin

Eda Taşpınar, Türkiye, Bebek, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler - Son Dakika


Son Dakika
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 22:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgilisiyle Yakalandı! Utangaç Tavırlar Sergilediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement