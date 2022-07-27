"Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi - Son Dakika
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"Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi

27.07.2022 13:25

Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından estetik yaptıranları tiye alan video paylaştı. Dermancıoğlu, yüzüne tuttuğu fön makinesiyle, "Estetiğe para veremeyenler bu yöntemi deneyin" dedi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan da Dermancıoğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayarak "Seviyorum seni" yorumunu yaptı.

Son olarak final yapan Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak estetik yaptıranları tiye aldığı bir video yayınladı.

"ESTETİĞE PARA VEREMİYORSANIZ BUNU DENEYİN"

Paylaşımlarıyla takipçilerini kahkahaya boğan Dermancıoğlu, "Çocuklar saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz" diyerek yüzüne kurutma makinesi tuttu.

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Oyuncunun paylaşımına ilk yorum Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat'ten geldi. Saat kahkaha emojisi yorumu yaparken yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan da sessiz kalamadı. Geçtiğimiz günlerde yüzüne ve boynuna bir dizi işlem yaptıran Sayan, Dermancıoğlu'nun paylaşımına "Seviyorum seni" yorumunu yaptı. Oyuncu da "Seda'ma laf yok" cevabını verdi.

Yüzüne fön makinesi tutarak 'Estetiğe para vermeyin' diyen Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan yorum gecikmedi
Yüzüne fön makinesi tutarak 'Estetiğe para vermeyin' diyen Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan yorum gecikmedi
Yüzüne fön makinesi tutarak 'Estetiğe para vermeyin' diyen Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan yorum gecikmedi
Yüzüne fön makinesi tutarak 'Estetiğe para vermeyin' diyen Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan yorum gecikmedi
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Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

Esra Dermancıoğlu, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Estetiğe para vermeyin' diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi - Son Dakika
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