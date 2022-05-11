Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak - Son Dakika

1965 yapımı kült bir film olan Sevmek Zamanı Türk sinemasının en seçkin örneklerinden biridir. Ulusal sinema akımının, öncü yönetmenlerinden Metin Erksan imzalıdır. Metin Erksan'ın doğu – batı çelişkisini bir aşk hikayesi üzerinden anlattığı filmin senaryosu da kendisine aittir.

LEYLA ROLÜ İÇİN SERENAY AKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süreç Film'in ATV için çekeceği "Sevmek Zamanı" dizisinin çekimleri başlıyor. Nalan Merter Savaş'ın yazdığı diziyi Yıldız Hülya Bilban yönetecek. İlhan Şen'in Kaan, Deniz Işın'ın ise Firuze karakterine hayat vereceği dizinin Leyla'sı için aranan oyuncu bulundu. Merakla beklenen dizide Leyla rolüne Serenay Aktaş hayat verecek.

SEVMEK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Adada ustasıyla birlikte boyacılık yapan Halil, çeşitli evlerde çalışmaktadır. Bir gün çalışmaya gittiği bir köşkün duvarında asılı halde gördüğü bir kadın resmine aşık olur. Uzun bir süre boyunca resme bakmak için sık sık evi ziyaret eden Halil, bu güzel kadının suretine tarifi zor bir biçimde aşık olmuştur. Yine bu ziyaretlerden birinde, fotoğrafını gördüğü kadın, Meral, ansızın çıkagelir. Halil'in suretine aşık olduğunu öğrenen Meral, bu durumdan fazlasıyla etkilenir. Aralarında bir şeyler olacağını, Halil'in çok özel bir adam olduğunu düşünen genç kadın Halil'le aralarında özel bir şeyler olacağını düşünür. Ancak Halil yalnızca Meral'in resmine aşık olmuştur, kendisine değil...

Sinemamızın en önemli birkaç eserinden biri olan, Metin Erksan imzalı Sevmek Zamanı, yaratıcı konusu ve kaynağını aldığı psikolojik çözümlemelerle bir emsali daha çekilmesi mümkün olmayan son derece dokunaklı ve hüzünlü bir film.