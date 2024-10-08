Şevval Sam, kadın cinayetlerine dair sorulara cevap vermedi

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Geçtiğimiz günlerde Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil tüm Türkiye'yi yasa boğmuş. birçok kadın artan kadın cinayetlerine yönelik eylemler düzenlemişti.

Her gün hatta her dakika kadınlara yaşatılan zulüm, taciz ve cinayet herkese koca bir yeter dedirtirken birçok ünlü isim de yaşanan korkunç olaya dair tepkisini keskin bir dille ortaya koydu.

Kadın cinayetlerinin gündemden bir an olsun düşmemesi gerektiği özellikle şu günlerde, sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Şevval Sam geçtiğimiz dakikalarda Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.

'KÖTÜ ŞEYLERDEN BAHSETMEYİN'

Muhabirlerin "Türkiye'nin makus kaderi mi diyelim ne diyelim?" diyerek konuya giriş yapmaya çalışmasıyla irkilen Şevval Sam, konu hakkında konuşmayı reddetti. "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcıları Şevval Sam'ın bu tavrı karşısında sert eleştirilerde bulundu. Bazı kullanıcılar, 'şimdi ne desek durun ya konu Şevval Sam'a gelecek öfkeyi bir kadına yöneltmeyin diyecekler','Şevval Sam'ın bahsetmek istemediği ve kötü şeyler diye tanımladığı 2 kızın ve binlerce kadının yaşadığı vahşet' gibi yorumlarda bulundu.