Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen

Flash Tv' de her gün sansasyonlara imza atan program "Al Sana Haber" in moderatörü Seyhan Soylu her gün programında değişen ünlü yorumcularla seyirciyi buluşturuyor. Bugün "Al Sana Haber" masasında Ebru Polat, Başak Çokan, Bahar Candan ve Nihat Doğan vardı.

"BAZI KADINLAR BAZI ERKEKLERE UĞURSUZ GELEBİLİR"

Günlerdir medyanın gündemini meşgul eden Ece Erken' in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili Seyhan Soylu' da programında açıklamalara yer vermişti. Nihat Doğan' da "Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir" diyerek Ece Erken' in Şafak Mahmutyazıcıoğlu' na uğursuz gelmiş olabileceğini söylemişti. Seyhan Soylu, Şafak'ın Ece ile evlenmeden önce kendisiyle çok kez konuştuğunu ve elinde ses kayıtları da olduğunu söyleyince, Ece Erken' in aynı zamanda yakın arkadaşı olan Seren Serengil "Söylemezsem Olmaz" programında hem Seyhan Soylu' ya hem de Nihat Doğan' a gönderme yaptı.

SEREN SERENGİL'DEN SEYHAN SOYLU VE NİHAT DOĞAN'A CEVAP GELDİ

Bircan Bali "Bu kadar dedikoduya gerek yok. Ölünün arkasından taziyeni yap.Olayı bu kadar magazinleştirmek çok çirkin" deyince Serengil de; "Bir kere Şafak' ın Ece' ye olan aşkını ve sevgisini ben çok iyi biliyorum. En yakın bilenlerdenim. Üzerine nasıl çocuğu gibi titrediğini de biliyorum. Çünkü onunla kavga ettiği zaman saatlerce beni arayıp konuşurdu. Ece ile ayrıldıklarında 'O benim her şeyimdi' diyerek hüngür hüngür ağlardı. Bir ölüm var. Yok o ona uğursuz geldi, yok elimde ses kayıtları var demek çok ayıp, çok günah. İnanın bende de çok mesaj ve ses kaydı var. Bir bilseniz kimler için neler söyledi rahmetli. Ona haksızlık yapan herkes karşısında beni bulur" diyerek Seyhan Soylu ve Nihat Doğan' a gönderme yaptı.

"TOPUNUZ GELİN"

Bu sözler üzerine Seyhan Soylu ekrandan Serengil' e seslenerek, "Topunuz gelin topunuz. En iyi biziz. En doğruyu biz söyleriz. Gülben Ergen şunu yaptı deyip öbürüne arka çıkmayız. İhanetin ve yuva yıkan kadının yuvasının da Allah tarafından tecelli edeceğini diyecek kadar da altına imza çakarım Serengil. Hadi karşıma da çık" dedi.

"GÜLBEN VE HADİSE'Yİ YERDEN YERE VURDUN"

Ayrıca Seyhan Soylu,"Senin de elinde ses kayıtları varmış ya. O tarihte eski karısı Benan' dan henüz boşanmamış olan Şafak ile metres hayatı olan bir ilişkiyi meşrulaştırıyorsun. Ayrıca çocuklarından sonra Ece'yi seviyordu diyorsun. Benan'ı sevmiyor muydu? Ben Şafak'ın bana söylediğini söylüyorum. "Zaman zaman çapkınlıklarım olmuştur ama Benan'ın gönlünü alırım. Karım Benan benim helalliğim öbürleri elimin kiri" dedi. Bu sözleri söyleyerek sen Benan'ın canını acıtıyorsun. Hangi zinadan bahsediyorsun o zaman sen. Delikanlılığın cinsiyeti olmaz Seren Serengil. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu. Başkasına metres diyorsunuz, Gülben ve Hadise'yi yerden yere vuruyorsunuz bu ne perhiz bu ne lahana turşusu kardeşim. Ben Ece' ye metres demiyorum. Ama siz birine metres diyorsunuz, diğerini meşrulaştırıyorsunuz. Adamına göre muamele mi yapıyorsunuz? Ahlak adama göre olmaz. Ayrıca Ece Erken' in yanında Gülben Ergen zemzem suyuyla yıkanmış gibidir" diyerek açıklama yaptı. Açıklamalarına devam eden Soylu,"Sevgili Arto, sevgili Bircan Bali ikinizden biri gidiyorsunuz ama hanginiz bilmiyorum. Şimdiden pazarlıklar başladı Ece Erken ile ilgili tekrar o masaya dönsün diye. O zaman niye kovdunuz? O zaman ben de birinin yuvasını yıkayım. Kovulayım sonra evlendim diye aklanayım. Bırakın Allah aşkına." dedi.

"KENDİ ARKADAŞIN OLUNCA SUSUYORSUN"

Nihat Doğan ise; "Sevgili Seren arkadaşın olarak seni severim. Benim için çok kıymetlisin. Şimdiye kadar beni kırmadın. Ben de seni kırmadım. Ama bizim yapmış olduğumuz yayıncılıkla ilgili bize yayıncılık dersi de veremezsin. Sadece sen değil, kimse veremez, kusura bakma. Sen nasıl Gülben Ergen' in geçmişte evli bir adamla yaşadıklarını dibine kadar anlatıp 'KOCAMA DOKUNMA' diye bas bas bağırıyorsan ekranda, sosyal medyada gündem yaratıyorsan, Hadise' nin her şeyini konuşuyorsan, aynı eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen. Kendi arkadaşın dokununca müstahak ama senin düşmanın dokununca, zina. İşte bu haksızlık. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Ahlaksızlık ahlaksızlıktır. Ben aşklarını biliyorum diyorsun. Sen gayrimeşru bir aşkı meşrulaştırıyorsun. O zaman senin zina ile alakalı hiçbir kelime cümle konuşma hakkın yoktur. Zina suçtur zina yasası vs. E senin arkadaşın zina yaptı. Zinayı aşk diye pazarlıyorsun" dedi.