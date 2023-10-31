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Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle takipçilerinden tam not aldı - Son Dakika

Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle takipçilerinden tam not aldı

Son Güncelleme: 31.10.2023 09:14

Mohammed Alsaloussi ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, düğün temalı bir partiye katıldı. Parti için taş ve tüy detaylı iddialı bir kostüm giyen Subaşı, takipçileri tarafından çok beğenildi.

2018 yılında boşandığı Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan ve 3 Mayıs'ta evlendiği mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den eylül ayında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, dün düğün temalı bir partiye katıldı. Subaşı parti için beyaz iddialı bir kostüm tercih etti.

"STRİPTİZCİ AYAKKABILARIM"

Katıldığı davetler ve tercih ettiği özel tasarım kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, 'Düğün fetişi neon' temalı bir partiye tüy, aksesuar ve işleme detaylı kostümle katıldı. Transparan bir elbise ayakkabı tercih eden Subaşı tarzı için "Benimle saatlerce dans etmek için yapılmış biricik striptizci ayakkabılarım" ifadelerini kullandı. Partiden bol bol paylaşım yapan ünlü isim, "Partinin teması 'Düğün fetişi neon' idi. Partide düğünümüzü kutluyorduk. Ama farklı bir kutlama oldu" dedi.

Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle tam not aldı

TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Şeyma Subaşı'nın parti kostümü takipçilerinden de tam not aldı. Subaşı için "Yine ortalığı yıkıyorsun" ve "Her şey çok güzel olmuş, sen busun" yorumları yapıldı.

İşte Şeyma Subaşı için yapılan bazı yorumlar...

Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle tam not aldı
Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle tam not aldı
Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle tam not aldı
Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle tam not aldı
Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle tam not aldı

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle takipçilerinden tam not aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı, düğün temalı parti kostümüyle takipçilerinden tam not aldı - Son Dakika
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