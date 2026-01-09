Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı - Son Dakika
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

09.01.2026 16:20  Güncelleme: 16:40
Uyuşturucu soruşturması kapsamında fenomen Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi "pozitif" çıktı. Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. İfade verdikten sonra yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı.

KOKAİN ÇIKTI

Burak Doğan'ın haberine göre; Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı testi verdikten sonra uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakala kararı çıkarılmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

ABD dönüşü gözaltına alınan fenomen Şeyma Subaşı adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifade veren Subaşı, nöbetçi hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol tedbiri" uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    şimdi herkez bunu düşünüyor boş haber 3 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak Ali İzzet Aşrak:
    acun düşünsün 0 1 Yanıtla
  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    yazık kilolu kızlarda bunlar nasıl böyle zayıflıyor diye gitmedikleri diyetisyen kalmıyor. 0 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    BU MADDEYİ KULLANDIM DİYENLER VE TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR SERBEST BURAKIMIYORSA AKİF NASIL İÇERÎDE ARADAKİ FARKI BİLENLER YORUMLARSA BİLGİ EDİ MÎŞ OLURUZ. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
