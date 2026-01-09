Şeyma Subaşı\'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. İfade verdikten sonra yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı.

KOKAİN ÇIKTI

Burak Doğan'ın haberine göre; Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı testi verdikten sonra uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.