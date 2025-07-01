Şeytan Marka Giyer 2 Çekimleri Başladı

OSCAR ödüllü oyuncu Meryl Streep'in başrolünü üstlendiği 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri başladı.

Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın başrollerini üstleneceği 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri başladı. Filme aktör ve yönetmen Kenneth Branagh'ın dahil olduğu belirtildi. Branagh, filmde Miranda Priestly'nin (Meryl Streep) eşini canlandıracak.

Konusu henüz açıklanmayan devam filminin geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde kariyerini sürdüren Priestly'yi konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin, 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi bekleniyor.