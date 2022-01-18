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Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar - Son Dakika

Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar

18.01.2022 13:54

Şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözlerden dolayı tepkilerin odağı olan Sezen Aksu'ya bir destek de Defne Samyeli'den geldi. Samyeli, "Şarkı sözlerinde ne yazdığını anlayamayacak kadar çapsız insanlar linç kampanyası düzenliyor" diyerek Aksu'yu eleştirenlere sert tepki gösterdi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Tepkilerin odağı olan hatta evinin önünde protesto edilen Aksu'ya ünlü isimlerden destekler geliyor.

"SEZEN AKSU HALKA MAL OLMUŞ DEĞERLİ BİRİ"

Bir mekandan çıkarken Gazete Magazin'in objektifine takılan Samyeli, Sezen Aksu için yapılan eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi: "Ne kadar çirkin. Bunu duyunca kalbim sızlıyor. Sezen Aksu gibi halka mal olmuş, çok değerli bir sanatçının Türkiye'nin son 50-60 yılına eserleriyle imza atmış bir sanatçının adını ağzına desturla alması gereken insanlar..."

"ÇAPSIZ İNSANLAR LİNÇ EDİYOR"

"Şarkı sözlerinde ne yazdığını anlayamayacak kadar çapsız insanların söylediği, saçmalıklardan yola çıkarak hakkında böyle abuk sabuk linç kampanyaları düzenlenmesi... Biz hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl olabiliyor anlamıyorum. Şimdi sesimizi çıkarmazsak ne zaman çıkaracağız? Sezen Aksu'nun bilgi ve kültürünün yüzde 1'i var mı bu konuşan insanlarda? Varsa yoksa yobazlık gericilik.."

DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya kullanıcıları,Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısındaki sözleri nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki gösterirken dini değerlerin aşağılandığını ileri sürerek özür dilenmesi gerektiğini belirtti. Aksu'nun söz konusu şarkılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Aksu'ya tepki gösterilerek, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerine yer verildi.

EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözlerini protesto etti. Şarkıcının evinin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik grup "'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Kimseyi tehdit etmeye gelmedik" açıklamasını yaptıktan sonra olaysız bir şekilde ayrıldı.

Kınayan da var destek veren de! İmamoğlu'ndan da Sezen Aksu için iki cümlelik paylaşım geldi Şarkı sözünden dolayı tepki çeken Sezen Aksu'ya ünlü isimlerden destek yağıyor Son Dakika! Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır Şarkı sözlerinden dolayı tepki çeken Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi
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Son Dakika Magazin Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar - Son Dakika
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