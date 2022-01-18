Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Tepkilerin odağı olan hatta evinin önünde protesto edilen Aksu'ya ünlü isimlerden destekler geliyor.
Bir mekandan çıkarken Gazete Magazin'in objektifine takılan Samyeli, Sezen Aksu için yapılan eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi: "Ne kadar çirkin. Bunu duyunca kalbim sızlıyor. Sezen Aksu gibi halka mal olmuş, çok değerli bir sanatçının Türkiye'nin son 50-60 yılına eserleriyle imza atmış bir sanatçının adını ağzına desturla alması gereken insanlar..."
"Şarkı sözlerinde ne yazdığını anlayamayacak kadar çapsız insanların söylediği, saçmalıklardan yola çıkarak hakkında böyle abuk sabuk linç kampanyaları düzenlenmesi... Biz hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl olabiliyor anlamıyorum. Şimdi sesimizi çıkarmazsak ne zaman çıkaracağız? Sezen Aksu'nun bilgi ve kültürünün yüzde 1'i var mı bu konuşan insanlarda? Varsa yoksa yobazlık gericilik.."
Sosyal medya kullanıcıları,Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısındaki sözleri nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki gösterirken dini değerlerin aşağılandığını ileri sürerek özür dilenmesi gerektiğini belirtti. Aksu'nun söz konusu şarkılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Aksu'ya tepki gösterilerek, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerine yer verildi.
Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözlerini protesto etti. Şarkıcının evinin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik grup "'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Kimseyi tehdit etmeye gelmedik" açıklamasını yaptıktan sonra olaysız bir şekilde ayrıldı.Kınayan da var destek veren de! İmamoğlu'ndan da Sezen Aksu için iki cümlelik paylaşım geldi Şarkı sözünden dolayı tepki çeken Sezen Aksu'ya ünlü isimlerden destek yağıyor Son Dakika! Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır Şarkı sözlerinden dolayı tepki çeken Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi
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