Show TV\'nin yeni dizisi Bahar\'dan ilk fragman yayınlandı

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesinin anlatılacağı dizinin ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Dizinin yayınlanan fragmanında ailesiyle yemek yiyen Bahar, hastalığından dolayı yaşadığı unutkanlıklardan dolayı eleştiriye maruz kalıyor. Yayın tarihi henüz netleşmeyen dizide Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.