Sibel Can - Hakan Ural... İLK ÇOCUKLARINI EVLENDİRİYORLAR! - Son Dakika
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Sibel Can - Hakan Ural... İLK ÇOCUKLARINI EVLENDİRİYORLAR!

09.10.2022 12:38
Sibel Can - Hakan Ural... İLK ÇOCUKLARINI EVLENDİRİYORLAR!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine giriyor.

Kutlamalara dün gece başlayan çiftin 2 gece 3 gün sürecek düğünü Bodrum'da gerçekleşecek.

Kayınvalide Sibel Can ise oğlu ve gelininin fotoğrafını yayınlayarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, nisan ayında evlilik teklif ettiği Merve Kaya ile bu akşam evlenmeye hazırlanıyor.

Yalıkavak'ta kutlama yapan çiftten Engincan Ural'ın ailesinin mutluluğuna ise diyecek yok.

SİBEL CAN VE HAKAN URAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İlk kez kayınvalide olacak olan Sibel Can, mutluluğunu takipçileriyle paylaşırken Hakan Ural ise Instagram hesabından duygusal bir yazı paylaşımda bulundu.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evleniyor

"ÇOK DEĞİŞİK DUYGULAR İÇİNDEYİM"

Hakan Ural oğluyla olan nostaljik karelerin altına şunları yazdı;

Allah mesut etsin. Çok erken yaşta baba olduk böylesi kısmetmiş neredeyse birlikte büyüdük çok değişik duygular geçici dünyada yaşanması güzel duygular duygularımı dile getirirken bir taraftan da hassas davranmaya çalışıyorum zira her konunun eksiği veya mağduru var muhakkak affola.

Çok değişik duygular içindeyim gel gitli biraz şaşkın çünkü daha dün gibi aklımda hastaneden onu bebek sepeti ile çıkarışım ayağımda sallamalar uykusuz geceler parklarda oynamalar maçlara gidişlerimiz ve şimdi evleniyor hamdolsun baba olarak bunu yaşamak çok derin düşünce duyguları yaşatıyor Allah sağlıkla huzurlu bereketi ile mutlu etsin bir yastıkta kocatsın bugün bu haldeysem bakalım düğün gecesi ne olacağız, ayrıca bir baba olarak çok şanslıyım çok efendi terbiyeli saygılı bir evlada sahibim....

Alınmasın Melisa da çok hanım tabi ki. Bu mutlu anımı duygularımı paylaşmak istedim sadece....

Mutluyum yani Allah hayırlısı ile her anne babaya yaşamayı nasip etsin!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evleniyor

YORUMLAR
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Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor
Kaynak: Magazinkolik

Hakan Ural, Merve Kaya, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can - Hakan Ural... İLK ÇOCUKLARINI EVLENDİRİYORLAR! - Son Dakika

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