Sibel Can sahne kıyafeti ile ezber bozdu - Son Dakika
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Sibel Can sahne kıyafeti ile ezber bozdu

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Ünlü şarkıcı Sibel Can ve klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, An Epic Symphony projesi kapsamında sahne aldı. Sibel Can'ın sahne kıyafeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Alışılagelmiş tarzının dışına çıkan sanatçının siyah, kabarık ve derin dekolte içeren elbisesi olumsuz yorumları beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları 'Kıyafet facia', 'Gördüğüm en kötü sahne kostümü' ve 'Modacısını acilen değiştirmeli' gibi yorumlar yaptı.

25.11.2024 09:51  Güncelleme: 09:59
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Şarkıcı Sibel Can ve klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, An Epic Symphony projesiyle Tuluğ Tırpan yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde CSO Ada Ankara'da sahne aldı.

En sevilen şarkılarını hayranları için söyleyen Sibel Can, sahne kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü. Amor Garibovic imzalı siyah, kabarık bir elbise giyen Sibel Can'In derin göğüs dekoltesi de dikkat çekti.

Alışagelmiş tarzının dışına çıkan ünlü şarkıcının kıyafeti hayranlarının olumsuz yorumlarını beraberinde getirdi. Sahnede tercih ettiği kıyafetler ve stiliyle her dönem övgü dolu yorumlar alan ünlü şarkıcı bu defa ezber bozdu.

Sosyal medyanın diline düşen Sibel Can'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi;

'Kıyafet facia' 'Gördüğüm en kötü sahne kostümü' ve 'Modacısını acilen değiştirmeli'

Sibel Can sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Sibel Can sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Sibel Can sahne kıyafeti ile ezber bozdu

Sibel Can, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can sahne kıyafeti ile ezber bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Ertaş:
    banane sibelin memesinden 8 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Bülent Ersoy dan ödünç almış bence 6 1 Yanıtla
  • Ajda null:
    çirkinlik 0 0 Yanıtla
  • Ajda null:
    çirkinlik abidesi 0 0 Yanıtla
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