Sıcak Büfe 16 Mayıs\'ta Vizyona Girecek

'KOMEDİ darbesi' mottosuyla yılın komedi filmi olmaya aday D Media imzalı 'Sıcak Büfe', 16 Mayıs'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Menüsünde bol kahkaha bulunan film için heyecanlı bekleyiş sürerken, kamera arkası görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor.

Sanal medyaya düşen son görüntülerin kahramanı, filmde Cihangir karakterini canlandıran, beyazperdenin ve ekranların sevilen ismi Hakan Yılmaz oldu. Sıcak nedeniyle çekim aralarında elinden portatif vantilatörü düşürmeyen başarılı oyuncu için "Setin divası" yorumları yapıldı.

'BİR BÜLENT ERSOY BİR BEN'

'Sıcak Büfe' setinin hem abisi hem de neşe kaynağı olan Hakan Yılmaz, elinde vantilatörle bir yandan serinlemeye çalışırken bir yandan da yaptığı esprilerle ekip arkadaşlarını kahkahaya boğdu. "Setteki en büyük lüksü" olarak nitelendirdiği şarjlı el vantilatörü ile etrafa gülücükler saçan usta komedyen "Setin divası" yorumlarını karşılıksız bırakmadı. Yılmaz, katıldığı yayınlarda elinden düşürmediği portatif vantilatörlerle özdeşleşen Ersoy'a, "Bir Bülent Ersoy bir ben" esprisiyle göndermede bulundu.

EN KOMİKLER ARASINDA İLK ÜÇTE

Macera ve komediyi harmanlayan 'Sıcak Büfe'de Hakan Yılmaz, babadan kalma büfeyi işleten ve borç batağında olan Cihangir'e hayat veriyor. Sürekli hatalar yapan, yanlış kararlar alan bir karakter olan Cihangir karakteri için usta oyuncu, "Bugüne kadar canlandırdığım karakterler içerisinde en komikler arasında ilk üçe girer" diyerek sinema severleri nasıl eğlenceli bir filmin beklediğine dair ipucu veriyor. Filmde Yılmaz'a Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal başrollerde eşlik ediyor.

D Media imzalı 'Sıcak Büfe' 15 Mayıs'ta Azerbaycan'da, 16 Mayıs'ta Türkiye'de, 22 Mayıs'ta ise Avrupa'da sinemalarda olacak.