Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses\'i yerden yere vurdu

Magazin

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz yaptığı paylaşımda şiddete maruz kaldığını söyledi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Dilan Çıtak Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı olan babasını ziyarete gitmedi. Bugün sessizliğini bozan genç şarkıcı, kendisini büyüten Cem Çıtak'a olan sevgisinden bahsederken İbrahim Tatlıses'e de sert sözlerle yüklendi.

"YAŞAYAN ADAMIN MİRAS ÇETELESİNİ TUTTULAR"

Instagram hesabından Cem Çıtak'ın fotoğrafını yayınlayan Dilan Çıtak Tatlıses şu ifadeleri kullandı: "Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunur. Bu adam bana yatlar katlar bırakmadı, bu adam bana ona duyduğum koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı. Öyle güzel evlatlar yetiştirdi ki bu adam... Bazı kimseler gözümün önünde yaşayan adamın miras çetelesini tuttu. Ben konuşmuyorsam hala daha saygımdan."

"ZAMANIMDA SAYGIMDAN KABUL ETTİM"

"Bazı ebeveynler adam olan evlat sevmez. Zamanında saygımdan kabul etmek durumunda kaldım. Ama pes... Ben sahte ortama karşıyım. Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur değil mi. Konu bu kadar basit. Evlatlarını iki kişinin sözüyle silmeyen bir babayı kaybettim ben 17 yıl önce. Bu yeterince acı. Saygı duyun lütfen."

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZ"

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nikahında şahitlik yaptığı kızını Instagram'dan takipten çıkartarak birlikte yer aldıkları kareleri de sildi. Tatlıses'in bu hamlesinden sonra Dilan Çıtak Tatlıses'ten de kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından isim vermeden hedef gösteren genç şarkıcı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" dedi.

İbrahim Tatlıses dün kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Ünlü isimler ve çocukları Tatlıses'in tedavi gördüğü hastanede beklerken Dilan Çıtak gitmedi.