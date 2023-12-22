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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm - Son Dakika
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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, bir dönem uyuşturucu kullandığını ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti. Eski eşinden aldığı borç para karşılığında çocuklarının velayetini vermek zorunda kalan Ersubaşı ağlayarak mağdur olduğunu dile getirdi.

22.12.2023 - 12:40,  Güncelleme: 12:44
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Oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Ersubaşı, eski kocasına borçlu olduğunu söyleyip çocukları kocasına verdiğini söyledi. Oyuncu yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

İKİLİ ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ersubaşı, Keser'den ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Daha sonra birkaç kez barışıp ikili arasında sular bir türlü durulmuyor.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm

VELAYET DAVASI AÇTI

Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenildi. Keser, eline ulaşan görüntülerle mahkemeye başvurup, "Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum." dedi. Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm

"BİR DÖNEM UYUŞTURUCUYA DÜŞTÜM"

Çocukları elinden alınan Damla Ersubaşı ise sosyal medya hesabından ağlayarak yaptığı açıklamada uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Ersubaşı şunları söyledi; "Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Sonra parayı kumarda ve uyuşturucuda harcadım. Eski kocam çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Sonra Mustafa beni sürekli bununla tehdit etti. Önce bunu 'Aileme söylerim, çocukları bana vereceksin' dedi. Tamam senin pisliğinden yeter ki kurtulayım dedim. 'Çocuklar sende kalsın' dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de delillerini sunacağım bundan önce. Çocuklarımı verdim bırakmadı. Tehdidi, pisliği, şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bu sırada ablasına abisine. Seni magazine rezil edeceğim dedi. Çocuklarımı benden ayırdı ya, istediği her şeyi yapsın" dedi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
Sihirli Annem\'in Tuğçe\'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
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Damla Ersubaşı, Sihirli Annem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm - Son Dakika
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