Şiirden Şarkıya İstanbul Konseri Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi\'nde Gerçekleşti

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Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezinde gerçekleşen "Şiirden Şarkıya İstanbul" konseri öncesi bir konuşma yapan Avrupa Müzik Topluluğu Başkanı Murat Beyaztaş "İstanbul şarkılarını ve şiirlerini seslendireceğimiz bu konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm İstanbullulara teşekkür ederiz" dedi. Sunucu Makbule Demirkan'ın sunumuyla başlayan " Şiirden Şarkıya İstanbul " konseri bir birinden güzel solo ve koro şarkılar ile başladı.

Konserde, "Sana dün bir tepeden baktım"/Hakan Güllühan, "Boğaziçi şen gönüller yatağı"/ Güner İçel, "Gönül penceresinden ansızın"/ Tekgül Gözalan, "İstanbul sokakları"/ Şerife Deniz, Mehmet Baylar/Şiir, "İstanbul olmaz olsun"/ Seyhan Önem, "Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun?"/Sema Atıl, "Kasımpaşa kıyıları tersane"/ Birol Kaya, "Sen İstanbulsun"/ Hakcan Polat, " Beyoğlu'nda gezersin"/ Ali Taycı, "Çamlar arasından süzülürken"/ Murat Kozinoğlu, "Bu akşam bütün meyhanelerini" Hüseyin Öztepe, "Bir İstanbul şarkısı söyle bana"/ Deniz Kaya, " Ah güzel istanbul/ Sevil İlhan,"Hatırla sevgili o mesut geceyi"/ Günnür Dikoğlu, Ergün Dilek Murathanoğlu/ Şiir, "Kadıköylü"/ Seyhan Sözer, "Kalamış"/ Fikret Yargıcı, "Ay beyaz deniz mavi"/ Naciye Şekerler, "Kız sen İstanbul'un neresindensin"/Ebru Taşel, "İstanbul İstanbul olalı"/ Nilüfer Fenerci Yargıcı şarkılarını seslendirdiler.