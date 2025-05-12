Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım - Son Dakika
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Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım

Sıla Gençoğlu\'ndan Yunanistan\'a servet değerinde yatırım

Avrupa'da yatırım yoluyla oturum hakkı sağlayan ''Altın Vize'' programları, özellikle Türkiye'den yurt dışına yerleşmek isteyen yüksek gelirli yatırımcıların ilgisini çekerken; bu fırsattan yararlanan ünlü isimler arasına Sıla da katıldı. Şarkıcı, Atina'dan 800 bin euroya 120 metrekarelik bir daire satın alarak Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından faydalandı.

12.05.2025 09:55
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Avrupa'da yatırım karşılığında oturum hakkı tanıyan "Altın Vize" programları, son dönemde Türkiye'den yurt dışına yerleşmek isteyen yüksek gelirli isimlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu programdan faydalanan son isim ise başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu oldu.

AVRUPA ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Sıla, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 800 bin euro (yaklaşık 35 milyon TL) değerinde, 120 metrekarelik bir daire satın alarak Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından yararlandı. Ünlü şarkıcının bu tercihiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı elde edeceği öğrenildi. Böylece sanatçı, Avrupa'daki konser ve tatil planlarında artık vize engeline takılmayacak.

Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Sıla, konser yoğunluğuna ara verdiği dönemlerde sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte Atina'ya giderek tatil yapmayı planlıyor.

ÇOĞU ÜNLÜ İSİM BU YOLU TERCİH EDİYOR

Yunanistan, Altın Vize programı kapsamında en çok tercih edilen ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Komşu ülkeden 250 bin ila 800 bin euro arasında değişen tutarlarda gayrimenkul alımıyla oturum iznine kavuşan ünlüler listesi giderek genişliyor. Daha önce bu fırsatı değerlendiren isimler arasında Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet de bulunuyor.

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Son Dakika Magazin Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • esat turan:
    parayı TÜRKİYE den kazan yatırımı yunana yap ne güzel bir dünya ya 176 29 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    ne güzel kendini belli etti 15 temmuz icin kumkapıdaki törende sahneye cıkmamıştı o günden beri dinlemiyorum zaten 99 19 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Parası olan kaçıyor olan gene fakire olacak 104 12 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    parayı Türkiye'de kazan götür Yunanistan'da ye sana bu ülkede ekmek yedirende kabahat senin bir kabahatin yok 96 17 Yanıtla
  • Mustafa Aldemir:
    yav gerçekten bunu sanatçı diye dinleyen var mı ? 87 9 Yanıtla
  • erkarlidag:
    akıllı kadın. aynı paraya etiler de kulübe alamaz. ülkede 35 milyona ev al yazlık olarak kullan pasaport vize masrafından da kurtul. bende olsam aynını yapardım hiç boşuna salak salak vatan millet diyarına salmayın. bizim milletimiz rayından çıkmamış olsa bugün kendi memleketimizde kendimiz tatil yaparken üç katı para ödemezdik. 62 19 Yanıtla
  • Kemal:
    ezik! 46 10 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Bu mebladaki bi paranın çıkışına nasıl izin veriliyor bunun tc vatandaşlıgı iptal edilip yunanistana postalayın bakalım kim dinler onu orda 33 16 Yanıtla
  • slh123456:
    Kural bu herkes vatanına yatırım yapar ve yapmalı. 40 9 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    İzmir karşısı Yunanistan aslında anavatanina yatırım yapmış kadını kınamayın 18 6 Yanıtla
  • Merck@1952:
    bizim vatandaşların hatası böyle kişileri destekliyorlar onlarda paraları düşman ülkelere yatırım yapıyorlar böyle kişilere destek vermeyeceksin 16 6 Yanıtla
  • necmettin durmaz:
    bir an önce def olup gitsin aslına dönsün 13 6 Yanıtla
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