Simge \'\'Kısmetimi kapatıyor\'\' demişti: Icardi atağa geçti

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile şarkıcı Simge Sağın arasında aşk dedikoduları vardı. Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Icardi kısmetimi kapatıyor" açıklamasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

ICARDI ATAĞI GEÇTİ

Simge, Instagram hesabından "2025" paylaşımı yaptı. Simge'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken bir kişi dikkati çekti.

Mauro Icardi de Simge'nin fotoğrafını beğenenler arasında yer aldı. Icardi'nin Simge'nin fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.