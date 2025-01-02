Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti - Son Dakika
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Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Simge Sağın arasındaki aşk dedikoduları alıp başını gidiyor. Simge, geçtiğimiz günlerde Icardi ile yaşadığı iddia edilen aşk hakkında ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti. Simge'nin Instagram hesabından yaptığı o paylaşım çok sayıda beğeni alırken, Icardi'nin de beğenenler arasında olması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

02.01.2025 13:48
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile şarkıcı Simge Sağın arasında aşk dedikoduları vardı. Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Icardi kısmetimi kapatıyor" açıklamasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

ICARDI ATAĞI GEÇTİ

Simge, Instagram hesabından "2025" paylaşımı yaptı. Simge'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken bir kişi dikkati çekti.

Mauro Icardi de Simge'nin fotoğrafını beğenenler arasında yer aldı. Icardi'nin Simge'nin fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge \'\'Kısmetimi kapatıyor\'\' demişti: Icardi atağa geçti

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Son Dakika Magazin Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cocukluk askimsin:
    febem varken karısı, bejekem varken kimse metresim olamaz demiş KRAL İCARDİ 2 4 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    yahu bu nedir arkadaş yatıyoruz ıcardı kalkıyoruz ıcardı yeter da … resmen hep beraber adamın uçkurunu izliyoruz… daha ciddi haberlere sizi davet ediyorum 3 0 Yanıtla
  • vasfi demir:
    gesenin yengesi wandaya koyan koyana tamda gayselerin karekterine uygun bir yenge )) 1 0 Yanıtla
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