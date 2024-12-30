Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk dedikodularına adı karışan ve sık sık güneme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialara ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuya açıklık getiren Simge, "Bir ara hoşuma gitti, şarkı koptu gitti falan. Ama şimdi gerçekten Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.
Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesinin ardından Simge iddiaları tekrar gündem oldu. "İki seneyi geçti. Hiç kimseyi de ne beğeniyor ne de bir şeyler hissediyorum" diyen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu ve Icardi ile aşk iddialarına cevap verdi. Simge, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.
Son Dakika › Magazin › Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor - Son Dakika
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