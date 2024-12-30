Simge Sağın\'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk dedikodularına adı karışan ve sık sık güneme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialara ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KISMETİMİ KAPATIYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuya açıklık getiren Simge, "Bir ara hoşuma gitti, şarkı koptu gitti falan. Ama şimdi gerçekten Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.

"NE BEĞENİYOR NE DE BİR ŞEYLER HİSSEDİYORUM"

Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesinin ardından Simge iddiaları tekrar gündem oldu. "İki seneyi geçti. Hiç kimseyi de ne beğeniyor ne de bir şeyler hissediyorum" diyen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu ve Icardi ile aşk iddialarına cevap verdi. Simge, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.