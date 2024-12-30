Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor - Son Dakika
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Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Simge, Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesi üzerine aşk iddialarını reddetti ve ''Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum'' ifadelerini kullandı.

30.12.2024 10:35  Güncelleme: 10:42
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk dedikodularına adı karışan ve sık sık güneme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialara ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KISMETİMİ KAPATIYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuya açıklık getiren Simge, "Bir ara hoşuma gitti, şarkı koptu gitti falan. Ama şimdi gerçekten Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.

Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor

"NE BEĞENİYOR NE DE BİR ŞEYLER HİSSEDİYORUM"

Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesinin ardından Simge iddiaları tekrar gündem oldu. "İki seneyi geçti. Hiç kimseyi de ne beğeniyor ne de bir şeyler hissediyorum" diyen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu ve Icardi ile aşk iddialarına cevap verdi. Simge, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." dedi.

Simge Sağın\'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor

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Son Dakika Magazin Simge Sağın'dan çok konuşulacak Icardi sözleri: Kısmetimi kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    5saray spor kulübü olmaktan çıkmıştır 25 40 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    aşkı memnu kulübesi :) 0 0
  • Depeche:
    43 yaş turşu ne kısmeti teyse 26 11 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Gelmiş yine işsiz Sekiztaşlı Ferhat 21 7 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Üvey evlat ferhat eser 17 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    5sa6aray oe klubu 5 17 Yanıtla
  • Apple User:
    ferhat annen varmı ?? 12 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BU SAATTE SONRA İŞİN ZOR. SEN KARİYER YAP 7 4 Yanıtla
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