Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı

Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, yaz tatiline dair paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, havuz kenarında verdiği bikinili pozla takipçilerine adeta yazın enerjisini yansıttı.

TARZI VE FİT GÖRÜNÜMÜ BEĞENİ TOPLADI

Beyaz üzerine kırmızı kalp detayları bulunan bikinisiyle poz veren Simge Sağın, hem zarif dövmesi hem de sade ama dikkat çekici makyajıyla şıklığını gözler önüne serdi.

Büyük boy güneş gözlükleri ve dalgalı saçlarıyla tamamladığı kombini, hayranlarından tam not aldı.

TATİL PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

Yoğun sahne temposuna kısa bir ara veren Sağın, yaz aylarını deniz ve güneşin tadını çıkararak geçiriyor. Havuz kenarındaki kare, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce beğeni aldı. Takipçileri, ünlü şarkıcının doğallığını ve enerjisini övgü dolu yorumlarla karşıladı.