Sinan Akçıl\'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Ünlü müzisyen ve şarkıcı Sinan Akçıl, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu ve yaptığı çıkışlarla yine gündem yarattı. Son dönemlerin popüler akımlarından biri olan "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımına katılan Akçıl, yorumlarıyla hem şaşırttı hem de sosyal medyayı ikiye böldü.

İDDİALI BİR ÇIKIŞ YAPTI

Programda "Müzisyen olarak mı, şarkıcı olarak mı?" sorusuna karşılık Akçıl, "Müzisyen olarak dersen, bu akımda hiç konuşmamam lazım Türkiye'de" diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Buray'dan Mabel Matiz'e, Yalın'dan Gökhan Özen'e kadar pek çok ismin sayıldığı bölümde ise sessiz kalmak yerine koltuğa uzanarak "uyku moduna" geçti.

"ARALARINDA BENDEN İYİ MÜZİSYEN YOK"

Listedeki isimleri duyan Akçıl, "Aralarında benden iyi bir müzisyen yok" dedi. Kenan Doğulu'nun ismi geldiğinde ise konuşmayı orada sonlandırdı.

HADİSE SORUSUNA BOMBA YANIT

Programda Akçıl'a çıkan sorulardan biri ise eski sevgilisi Hadise hakkındaydı. "Bir ilişkinin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra senden bahsediliyorsa unutamamış demektir. Hadise'nin seni unutamadığını düşünüyor musun?" sorusuna Akçıl'dan çarpıcı bir yanıt geldi: "Hayır, reklam yaptığını düşünüyorum. Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz. Ben unuttum her şeyi."

"DANLA BİLİC VE MELEK MOSSO BENİ TAKİPTEN ÇIKMIŞ"

Sinan Akçıl sosyal medyada Danla Bilic ile Melek Mosso'nun kendisini durduk yere takipten çıktığını ve Danla Bilic'in beraber katıldıkları bir programı kaldırttığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRI: ONLARA DA 5 DAKİKA AYIRIN

Canlı yayında kendisine yöneltilen "Sayın Cumhurbaşkanından bir istekte bulunacak olsanız, ne dilerdiniz?" sorusuna ise Akçıl'dan şaşırtıcı bir yanıt geldi: "Sayın Cumhurbaşkanım; lütfen benim sizinle baş başa konuşabilme şansımı, beni sizi çok sevdiğim için eleştiren şarkıcı-sanatçı arkadaşlarıma da verin ki, onlar da benim sizi sevdiğim gibi sevmeye 5 dakika içinde başlasınlar."