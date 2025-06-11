Ünlü müzisyen ve şarkıcı Sinan Akçıl, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu ve yaptığı çıkışlarla yine gündem yarattı. Son dönemlerin popüler akımlarından biri olan "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımına katılan Akçıl, yorumlarıyla hem şaşırttı hem de sosyal medyayı ikiye böldü.
Programda "Müzisyen olarak mı, şarkıcı olarak mı?" sorusuna karşılık Akçıl, "Müzisyen olarak dersen, bu akımda hiç konuşmamam lazım Türkiye'de" diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Buray'dan Mabel Matiz'e, Yalın'dan Gökhan Özen'e kadar pek çok ismin sayıldığı bölümde ise sessiz kalmak yerine koltuğa uzanarak "uyku moduna" geçti.
Listedeki isimleri duyan Akçıl, "Aralarında benden iyi bir müzisyen yok" dedi. Kenan Doğulu'nun ismi geldiğinde ise konuşmayı orada sonlandırdı.
Programda Akçıl'a çıkan sorulardan biri ise eski sevgilisi Hadise hakkındaydı. "Bir ilişkinin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra senden bahsediliyorsa unutamamış demektir. Hadise'nin seni unutamadığını düşünüyor musun?" sorusuna Akçıl'dan çarpıcı bir yanıt geldi: "Hayır, reklam yaptığını düşünüyorum. Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz. Ben unuttum her şeyi."
Sinan Akçıl sosyal medyada Danla Bilic ile Melek Mosso'nun kendisini durduk yere takipten çıktığını ve Danla Bilic'in beraber katıldıkları bir programı kaldırttığını söyledi.
Canlı yayında kendisine yöneltilen "Sayın Cumhurbaşkanından bir istekte bulunacak olsanız, ne dilerdiniz?" sorusuna ise Akçıl'dan şaşırtıcı bir yanıt geldi: "Sayın Cumhurbaşkanım; lütfen benim sizinle baş başa konuşabilme şansımı, beni sizi çok sevdiğim için eleştiren şarkıcı-sanatçı arkadaşlarıma da verin ki, onlar da benim sizi sevdiğim gibi sevmeye 5 dakika içinde başlasınlar."
Son Dakika › Magazin › Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt - Son Dakika
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