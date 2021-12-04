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Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu! - Son Dakika

Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!

04.12.2021 14:03

Bir süredir oyuncu Burcu Kıratlı ile evli olan Sinan Akçıl, setlere dönmeye hazırlanan eşine öpüşme sahnelerini yasakladı. Eşinin bir tiyatro oyununda oynayacağını söyleyen Akçıl, "Öpüşme konusunda evetim yok" dedi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, dün akşam Türkiye Beyazay Derneği'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği gecede konser verdi. Sahne öncesi kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BANA ÖPÜŞME SORUSU SORAMAZ"

Eşinin tiyatro oyununda rol alacağını söyleyen Akçıl'a Selen Görgüzel'in tiyatroda öpüşme sahnesi olduğunu, rol arkadaşı İrfan Kangı'nın onu öpmeden önce eşi Hamdi Alkan'dan izin aldığını hatırlatılarak "Rol arkadaşı Burcu Hanım'la öpüşmek için sizde izin istese verir misiniz?" sorusu soruldu. Bu konuda kararının kesin olduğunu söyleyen şarkıcı, O bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir 'evet'im yok" dedi.

SELEN GÖRGÜZEL, EŞİNDEN İZİN ALARAK PARTNERİYLE ÖPÜŞTÜ

Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı Seviyorsan Ayrıl Bence oyununda ilginç anlar yaşadı. Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, kendisini izleyen eşi Hamdi Alkan'dan izin alarak partneriyle öpüştü.

Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya rol gereği öpüşmeyi yasakladı

Eşinin öpüşme sahnesinden sonra Posta'ya konuşan Hamdi Alkan, "Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır. Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil" demişti.

Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya rol gereği öpüşmeyi yasakladı
Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya rol gereği öpüşmeyi yasakladı
Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya rol gereği öpüşmeyi yasakladı
Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!

Selen Görgüzel Alkan, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu! - Son Dakika Magazin


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