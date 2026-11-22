Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Galatasaray- Samsunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Süper Lig'deki hakem yönetimini sert sözlerle eleştiren Akçıl, Türk futbolunun mevcut hakemlerle ilerleyemeyeceğini savundu. Ünlü şarkıcı, futbol üzerinden yaptığı değerlendirmelerin ardından oyuncu Haluk Bilginer'i de hedef alan imalı bir paylaşımda bulundu.

HAKEMLERE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Karşılaşmanın ardından X hesabından açıklama yapan Sinan Akçıl, hakemlerin kararlarını eleştirerek Süper Lig'in değer kaybettiğini öne sürdü. Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu hakemler varken GS, FB, BJK farketmez bu Süperlig değeri '10 milyon euro' bile etmez. Değeri düşüren, korkak, yetersiz, karizmasız, eğitimsiz hakemler oldukça bizim ligden bir cacık olmaz ve olmayacak. El ile oynamayı görür; korkar veremez, bizim kaleci ağır el kol hareketi yapar, korkar, oyundan atamaz, Okan hoca el sıkmaz, gider kompleks yapar, oyundan atar, bunların alayı cacık. Türk futbolu bu hakemler oldukça, asla kafayı kaldıramayacak."

HALUK BİLGİNER'E GÖNDERME YAPTI

Hakemlere yönelik eleştirilerinin ardından yeni bir paylaşım yapan Akçıl, bu kez Haluk Bilginer'in geçmişteki sözlerine atıfta bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Türk futbolu dedim ama Haluk Bilginer olsa, Türkiye Futbolu derdi." ifadelerini kullanarak oyuncunun daha önce yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

HALUK BİLGİNER NE DEMİŞTİ?

Haluk Bilginer, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda sinema alanında kullanılan ifadelerle ilgili görüşlerini dile getirmişti. Ünlü oyuncu, "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğunu savunmuştu.

Bilginer'in bu yaklaşımı tartışmalara neden olurken Sinan Akçıl da yıllar sonra yaptığı paylaşımla oyuncunun sözlerini yeniden hatırlattı.