Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı - Son Dakika
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Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı

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Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte geçirdiği Maldivler tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Tatillerini tamamlayarak İstanbul'a dönen çift, takipçileriyle tatil fotoğraflarını paylaşmaya doyamıyor.

13.02.2025 08:31  Güncelleme: 08:45
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler tatilinden yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Çocuklarıyla birlikte Maldivler'deki tatillerinden geçtiğimiz günlerde dönen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile saadetlerini paylaşmaya doyamadı. Kobal, sosyal medya hesabından günlerdir Maldivler'de çekilen fotoğraflarını paylaşıyor.

Güzel oyuncu, eşi ve çocuklarıyla mutluluk saçan pozlarına "Aile albümü" notunu düştü. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden iyi dilekler geldi.

Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Sinem Kobal\'dan \'Aile Albümü\' paylaşımı

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Son Dakika Magazin Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • LEYLAli YILANCI:
    Maşallah rabbim mutluluklarını artırsın. sağlıklı ömürleri olsun. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı - Son Dakika
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