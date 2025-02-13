Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler tatilinden yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Çocuklarıyla birlikte Maldivler'deki tatillerinden geçtiğimiz günlerde dönen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile saadetlerini paylaşmaya doyamadı. Kobal, sosyal medya hesabından günlerdir Maldivler'de çekilen fotoğraflarını paylaşıyor.
Güzel oyuncu, eşi ve çocuklarıyla mutluluk saçan pozlarına "Aile albümü" notunu düştü. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden iyi dilekler geldi.
Son Dakika › Magazin › Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı - Son Dakika
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