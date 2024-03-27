2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve vaktini kızları Lalin ile Leyla'ya ayıran Sinem Kobal'ın Ömer setinden yaptığı paylaşım heyecanlandırdı.
Evlendikten sonra hiçbir dizi ve filmde rol almayan oyuncu, 3 yaşındaki kızıyla Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin setini ziyaret etti. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri olan Sinem Kobal, o anları da "Dayıyı ziyaret" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Kobal, aynı zamanda Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı ile de yakın arkadaş.
Son Dakika › Magazin › Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı - Son Dakika
Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Çelikkol'un Gaddar setinden ilk kareleri ve fragmanı da yayınlandı.
Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba.
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır hakkında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır'' dedi.
Münih Cemevi Derneği'nin davetlisi olarak Almanya'ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Payzın'ın kalça kemiği kırıldı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavisine Türkiye'de devam edilecek.
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, 2015'te 'Grounded' adlı Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken sahnede düşük yaptığını açıkladı. Oyuncu, bu zorlu deneyimi ilk başta saklamaya çalıştığını ancak sonunda arkadaşlarına anlattığını belirtti. Her gece sahnede doğum yapmak zorunda kaldığını ve bununla başa çıkmak için kendisini güçlü hissetmek zorunda olduğunu ifade etti.
Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında başladı. Ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunlarına Kuşadalı sanatseverler büyük ilgi gösteriyor.
Taylor Swift ve Travis Kelce, West Hollywood'daki bir spor salonunu tamamen kendilerine ayırarak diğer üyelerin saatlerce dışarıda beklemesine neden oldu. İkili, egzersizlerini bitirene kadar yaklaşık iki saat dışarıda vakit geçirdi. Çift, romantik bir tatilin ardından Los Angeles'a döndü ve Swift'in fit görünümü, meşakkatli antrenmanlarının bir sonucu olarak dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, birkaç gün önce bir erkek çocuklarının olduğunu duyurarak sürpriz bir haberle gündeme geldi. Diaz ve Madden, oğullarının Cardinal adını verdiklerini ve fotoğraflarını paylaşmayacaklarını açıkladı. Diaz'ın hamilelik süreci ve doğum şekli hakkında ise bilgi verilmedi.
Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014'ten beri süren evliliklerini bugün tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası ilk açıklamasını yapan Terim, ''Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık'' dedi.
Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin olmuştu. Kırmızı takım ödülün keyfini sürerken korku dolu anlar yaşandı. Nagihan ile Yunus Emre kaza yaptı. Nagihan ölümle burun buruna geldiğini ifade etti.
Son günlerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, AKP adına kapısına bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınladı. Ünalmış, 'Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!' ifadelerini kullandı. Daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait 'Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır' sözünü yayınlayarak 'Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?