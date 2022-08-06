Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti

06.08.2022 10:15

91 yaşındaki sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, yaşamını yitirdi. Oyuncu kardeşler Toprak ve Burak Sergen'in babası olan Semih Sergen'in ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, uzun süredir yaşadığı Bodrum'da 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

BURAK SERGEN: CANIM BABACIM ELVEDA

Babasının ölüm haberiyle yıkılan oyuncu Burak Sergen ise sosyal medyahesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından babasıyla bir fotoğrafını yayınlayan Sergen, "Canım babacım elveda" notunu yazdı.

Toprak ve Burak Sergen'in oyuncu babaları Semih Sergen hayatını kaybetti

SEMİH SERGEN KİMDİR?

11 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Sergen, gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı oldu. Ailesinden gizli konservatuvar sınavına giren Sergen, 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra birçok önemli karakteri canlandırdı.

Tiyatroda 100'ün üzerinde oyunda başrolde yer alan sanatçı, 40'ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı bulunan Sergen, Türkiye'de ilk 45'lik şiir plağını o hazırladı. 1958 yılında 'Duvaklı Göl' adlı filmle Yeşilçam'a adım attı. Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.

Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti
Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin babaları oyuncu Semih Sergen vefat etti
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Kaynak: DHA

Bodrum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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