Şirin Gözalıcı'dan Necla Nazır'a sert cevap: Sen o defteri kapattın - Son Dakika
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Şirin Gözalıcı'dan Necla Nazır'a sert cevap: Sen o defteri kapattın

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. Necla Nazır'ın kavga hakkında bir açıklama yapmasından sonra Şirin Gözalıcı, bir fan sayfasından paylaşılan sözleri alıntılayarak Nazır'a resti çekti.

06.01.2025 10:22  Güncelleme: 10:54
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından cenazede tartışma çıktı.

Tuğçe Tayfur için "O, buraya gelmeyecek" diye bağıran Şirin Gözalıcı ile Tuğçe Tayfur arasında yaşanan tartışmada hakaretler havada uçuştu.

Annesi Necla Nazır'ınsakinleştirmeye çalıştığı Tuğçe Tayfur herhangi bir açıklamada bulunmazken, Necla Nazır bir açıklama yapmıştı.

"İÇİ ÇÜRÜMÜŞ İNSANLARLA NASIL UĞRAŞAYIM?"

Nazır, yaşanan olaya dair şu açıklamayı yapmıştı: "Şimdi ben, Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum; Oradan birisi bağırdı 'Neden hastaneye gelmediniz?' diye. Neden gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten.

Şirin Gözalıcı'dan Necla Nazır'a sert cevap: Sen o defteri kapattın

Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Ezbere konuşuluyor, ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki baba - kız birbirine düşmanmış haline getirdiler. Böyle bir şey yok. Yani onun babası..."

ŞİRİN GÖZALICI: SEN O DEFTERİ KAPATTIN

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sanatçının fan sayfasının paylaştığı bir mesajı alıntılayarak Nazır'a cevap şöyle verdi: "Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur'un hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın"

Şirin Gözalıcı'dan Necla Nazır'a sert cevap: Sen o defteri kapattın
Şirin Gözalıcı\'dan Necla Nazır\'a sert cevap: Sen o defteri kapattın

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur, Necla Nazır, Antalya, Magazin, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şirin Gözalıcı'dan Necla Nazır'a sert cevap: Sen o defteri kapattın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • monşer null:
    Senin İşin Çürümüş Necla Servetin sahibi oldunuz 6 20 Yanıtla
  • Orhan kaya:
    nejla hanim haklı 13 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Tayfur un soyadını taşıyan bir kızı var ve miras da onun hakkı var yeğeni bence boş konuşuyor . 7 1 Yanıtla
  • Yusuf Kerem Akpınar:
    Cenazede herkes herşeyi anladı. 3 0 Yanıtla
  • Güney Aydın:
    Miras kavgaları bölüm 2 ne zaman 0 0 Yanıtla
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