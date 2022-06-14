Siyah Beyaz Sahne Şıklığı - Son Dakika
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Siyah Beyaz Sahne Şıklığı

14.06.2022 01:20
Siyah Beyaz Sahne Şıklığı

Sahnelerin usta ismi İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ankara'da gerçekleşen bir düğünde sahne aldı.

Seslendirdiği şarkılar ile kulakların pasını silen İzzet Yıldızhan, siyah-beyaz sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Sosyal medyadan paylaştığı capicino videosu ile herkesi gülümseten Yıldızhan, "Spontane ortaya çıkmış bir video oldu. Ankara- İzmir arası işlere koşturmaktan çok yorgun düşüyorum çoğu zaman. Eeee arada da gülelim, güldürelim değil mi? Nusret kardeşime de buradan selamlar. Dünyadaki yüzümüzdür kendisi bakmayın takıldığıma" dedi.

Siyah Beyaz Sahne Şıklığı
Siyah Beyaz Sahne Şıklığı
Siyah Beyaz Sahne Şıklığı

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

İzzet Yıldızhan, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Siyah Beyaz Sahne Şıklığı - Son Dakika

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