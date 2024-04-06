Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı - Son Dakika
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Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı

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Ünlü çift Sofía Vergara ve Joe Manganiello, yedi yıllık evliliklerinin ardından boşanma anlaşmasını tamamladı. Çift, evlilikleriyle ilgili yazılı bir anlaşmaya vararak malvarlıklarını paylaşma kararı aldı.

06.04.2024 15:23  Güncelleme: 16:18
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Yedi yıldır evli olan Hollywood'un gözde çifti Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun Temmuz 2023'te boşanması hayranlarını şaşkına çevirmişti. Ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen çift, nafaka ve diğer konularda da anlaşmaya vardı.

VARLIKLARINI PAYLAŞACAKLAR

Çift, yedi yıllık evliliklerinin ardından temmuz ayında ayrıldıklarını ortak bir açıklama ile duyurdu. 'Modern Family' oyuncusu Vergara, ayrılıklarının sebebini daha sonra çocuk sahibi olma konusunda yaşadıkları anlaşmazlık olarak açıkladı. PEOPLE tarafından elde edilen belgelere göre, 51 yaşındaki Modern Family oyuncusu ve 47 yaşındaki Magic Mike aktörü, varlıklarını ön evlilik anlaşmalarına göre paylaşmayı kabul ettiler.

Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı

NAFAKANIN SONLANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Manganiello, her iki tarafın da nafaka almasının sona erdirilmesini talep etti ve dava belgelerine göre avukatlık ücretleri önerilen hükümlere uygun olarak belirlenecek. Çiftin evlilikleri boyunca herhangi bir mal ortaklığı paylaşmamışında bulunmadığı öğrenildi. İkilinin arasındaki anlaşma ayrıca Vergara ve Manganiello'nun kişisel varlıklarını, mücevherler, giysiler, çeşitli kişisel eşyalar da dahil olmak üzere2023 temmuz ayında ayrıldıktan sonra elde edilen gelirlerini koruyacaklarını belirtiyor.

Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı

"EVLİLİĞİMİZ KOCAMIN ÇOCUK İSTEĞİNDEN DOLAYI BİTTİ"

Dünyaca ünlü oyuncu, boşanmalarında eşinin çocuk istemesinin payı olduğunu belirterek "Evliliğim kocamın daha genç olması nedeniyle bozuldu, o çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.

Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı

Sofia Vergara, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı - Son Dakika
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