Şok Eden Survivor İtirafı Geldi! - Son Dakika
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Şok Eden Survivor İtirafı Geldi!

07.04.2022 10:16
Şok Eden Survivor İtirafı Geldi!

Survivor Ekstra programından kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, Survivor All Star 2022'ye veda eden Ardahan Uzkanbaş hakkında şaşırtan ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Survivor'da salı akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Heyecan dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Ardahan, Barış ve Gizem ve Gökhan Keser'in noter onaylı oy sonuçları belli oldu.

Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu.

SEMİH ÖZTÜRK'TEN FLAŞ YORUMLAR

Ardahan Uzkanbaş'ın adaya vedası sonrası Survivor Ekstra programından kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk kendini tutamadı.

Semih Öztürk paylaşımında "Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya yazılmasını yasakmış gibi kabul ettirip diğerlerini ezen yarışmacılar var. Bunlar öyle bir yapılanma oluşturdular ki 5 ay yatsalar, herkesi fırçalalar da takım arkadaşları tarafından yine yazılmayacaklar. Tebrikler mi diyeyim, ayıp mı bilemedim." ifadelerini kullandı.

"ARDAHAN'IN DUYGULARIYLA OYNADILAR"

Survivor Ekstra programından neden ayrıldığı merak konusu olan Semih Öztürk, daha sonra bir paylaşım daha yaptı.

Semih Öztürk bu paylaşımda ise "Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan'ı bugünlere kullanmak için sakladılar. Yoksa Ardahan'ın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir duygu ya da düşünceleri hiçbir zaman olmadı. Ardahan'ın duygularıyla oynadılar ve bunu hiç acımadan yaptılar. Kimdir bunlar?" şeklinde konuştu.

Şok Eden Survivor İtirafı Geldi!

SURVIVOR ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu . 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giyen Uzkanbaş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı.

Ardından 2 yıl Dubai'de yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk, uzun yıllar TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer aldı. Öztürk, Ütopya'da tanıştığı Kurretülayn Matur ile evlidir.

Şok Eden Survivor İtirafı Geldi!
Şok Eden Survivor İtirafı Geldi!

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Kaynak: Snob Magazin

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