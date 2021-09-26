Üye Girişi
'Sokak dili hep var, önemli olan dilimizi doğru öğretmek' - Son Dakika

'Sokak dili hep var, önemli olan dilimizi doğru öğretmek'

26.09.2021 08:05
'Sokak dili hep var, önemli olan dilimizi doğru öğretmek', System.String[]

Öncelikle, görseldeki kelimeleri görür görmez bize 'atar yapmayın' sakın sevgili okur, sözümüz meclisten dışarı! Orada gördükleriniz, genellikle gençlerin kullandığı sokak dili... Günümüzde tek başına kanka kelimesinin bile kanki, kankito, pampa, kanks gibi versiyonları türedi.

Öncelikle, görseldeki kelimeleri görür görmez bize 'atar yapmayın' sakın sevgili okur, sözümüz meclisten dışarı! Orada gördükleriniz, genellikle gençlerin kullandığı sokak dili... Günümüzde tek başına kanka kelimesinin bile kanki, kankito, pampa, kanks gibi versiyonları türedi.

Bugün, Türk Dil Bayramı. Peki dilimize neler oluyor, nereye evriliyor? Sokak dili nasıl oluşuyor? Özellikle gençlerin diline pelesenk olan bu kelimeler Türkçeye zarar veriyor mu? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bakırcı'yla dilimiz üzerine biraz dertleştik...

Öncelikle şu kanka sözünü sormak isterim size. Envai çeşidi türedi... Kan kardeş tabirinin kısaltması mı?

Hayır, alakası yok, ses benzerliğinden öyle sanılıyor. Kökeni Çingene dilinden geliyor. Çingene dilinden çok kelime geçmiştir sokak jargonuna.

Başka neler var?

Denyo kelimesi çok kullanılır mesela, amiyane olarak. 'Git' anlamında naş kelimesi kullanılır. Burada antipati duyulan başka bir kültürü küçümseme, ötekileştirme, dalga geçme durumu da var tabii. Mesela moruk kelimesi, Ermenice 'ihtiyar, sakallı adam' demek. Yine 'devamke'de olduğu gibi bazı kelimelerin sonuna Kürtçedeki -ke yapısını kullanmak da bir örnek.

Pek çok insan ne anlama geldiğini bilmeden de kullanıyor...

Evet, kökenini bilmeden kullanıyorlar genelde. Birileri kullanıyor, sonra bugünkü tabirle 'viral' oluyor.

Bunun dışında neden, nasıl oluşuyor sokak dili?

Argoda biraz gizlilik, deşifre etmeme refleksi de vardır. Daha özel, gizli bir dil oluşturup kullanma isteği yani. Bunun dışında hayranlık, taklit etme gibi nedenler de var. Hayran olunan bir müzik grubunun, bir oyuncunun, popüler kültürde öne çıkan birinin tavırlarını ve dilini taklit etme ve bununla toplum içinde prestij kazanma gibi... Ama son dönemde en çok sosyal medya, teknolojik aletlerin çok sık kullanılması, tüketim toplumunda 'hızlanma' meselesi, yazı iletişimdeki kısaltmalar gibi etkenler de var.

Ne zarar veriyor bunlar dilimize?

12 yıllık eğitimciyim. Gelen sınav kağıtlarının ya da mail'lerin felaket olduğunu söyleyebilirim. Yazı dilleri çok kötü. Ciddi ifade sorunları var. Ama burada sorun sadece sokak dili değil. İlk ve ortaöğrenimde verilen dil eğitimi çok önemli. Çok temel ve önemli dilbilgisi kuralları vardır ve ne yazık ki pek çok öğrenci, zorunlu eğitim döneminde bunları doğru dürüst öğrenmeden mezun oluyor. Bu temel kazanımların ortaöğretime kadar halledilmiş olması gerek. Ama bir yandan sokak dilinin bazı avantajları da olabiliyor. Örneğin iletişim konusunda yeni nesil bize göre daha pratik. Birbirlerine göre bir dil oluşturuyorlar, bu gayet normal, birçok kuşak için de geçerlidir bu. Örneğin bir kafede otururken bir şeye ihtiyaç mı var, bir tuzluk mesela, direkt iletişime geçiyorlar "Kanka tuzluğu verir misin" diye. Doğrudan konuya girip sıcak bir iletişim kurabiliyorlar.

Şu anki sokak dilinin geçmişten en büyük farkı, iletişim araçlarının çokluğuyla yayılma hızı sanırım...

Evet, tabii. Bir sosyal medya fenomeni bir lafını bir anda milyonlara ulaştırabiliyor. Ayrıca evet, her dönemin kendine ait bir sokak dili oluşuyor. Bu dil sürekli değişiyor da... Önemli olan dilimizi okullarda çocuklara doğru öğretmemiz, farkındalık kazandırmamız. Hepimiz sokakta, yazışırken farklı bir jargonla konuşabiliriz ama doğrusunu bildiğimiz sürece bu, dilimiz açısından büyük bir tehdit oluşturmaz.

'Sokak dili hep var, önemli olan dilimizi doğru öğretmek'

GÜNCEL KELİME VE TABİRLER

Aga be: Hayata dair iç burkan detaylarla karşılaştıktan sonra verilen bir tepki, nida şeklinde bir hitap.

Aktım resmen: Birinden çok hoşlandığını göstermek için söylenen söz.

Aşko: Arkadaşlar arasında kullanılan sevgi sözcüğü.

Atar yapmak: Birine kızdığını göstermek.

Ateş ediyooo!: Çekici kadın ve erkekler için kullanılıyor.

Ayyynen: Bir fikre katılmak, onaylamak için kullanılıyor.

Babuş: Samimiyet için kullanılan bir hitap şekli.

Başkan: Birini onore etmek, samimiyet göstermek için kullanılan hitap şekli.

Bro: İngilizce erkek kardeş kelimesinin kısaltılarak kullanılması.

Boş yapmak: Saçmalamak, boş konuşmak.

-ce: Her kelimenin sonuna bir çeşit sempatiklik ifadesi olarak konan ek. Gitmece, çalışmaca gibi…

Çılgın atmak: Çılgınca eğlenmek.

Denyo: Aptal olduğu düşünülen ya da saçma hareket eden kişiye söyleniyor.

Devamke: Bazı kelimeler, Kürtçedeki -ke eki getirilerek kullanılıyor. Devamke en yaygın olanı.

Dibine vurmak: Abartmak.

Duyar kasmak: Duyarlı davranmak için gereksiz çaba harcamak.

Eziklemek: Birini hor görmek, aşağılamak.

Fake: İngilizce sahte kelimesi, yazıldığı gibi okunuyor.

Gider yapmak: Karşı çıkmak.

Kaarşim: Kardeşim yerine kullanılıyor.

Kanks: Kanka kelimesinin farklı bir versiyonu.

Kavuştay: Sosyal medyada, uzun süre görüşmeyen kişilerin buluşma fotoğrafının altına yazılıyor.

Kral: Çok başarılı, beğenilen kişiye söyleniyor.

Lovelanmak: Aşık olmak.

Mal mısın?: Karşısındaki kişinin saçma bulunan bir hareketi ya da sözü üzerine söyleniyor.

Mük: Mükemmel kelimesinin kısaltılmış hali.

Naapiim!: Ne denirse densin bu cevabı vermek.

Nabion?: Hal hatır sormanın kısa versiyonu.

Ok boomer: 'Aynen moruk, aynen' gibi de kullanılan onaylama tabiri.

Olaaayy: Bir şey çok beğenildiğinde kullanılıyor.

Ortaaam: Yakınlık duyulan kişilere söylenen kelimelerden biri.

Öpkib: 'Öptüm, kendine iyi bak' cümlesinin kısaltılmış hali.

Pampa: Kanka kelimesinin farklı bir versiyonu.

Pick me: Sürekli öne çıkmak isteyenlere deniyor.

Sal abi: Boş ver tavsiyesi vermek için kullanılan söz.

Sista: İngilizce kız kardeş kelimesinin kısaltması.

Süp: Süper anlamında kullanılıyor.

Topraaam: Hemşerim gibi kullanılan samimiyet kelimesi.

Yav he he: Birini küçümseyerek başından savmak için kullanılıyor.

Yıkılıyo: Çok beğenmek anlamında kullanılıyor.

Yürümek: Biriyle flört etmek.

GEÇMİŞTEN ÖRNEKLER...

Afi kesmek: Gösteriş yapmak.

Aynalı: Alımlı, çekici.

Azarot: Rakı.

Cızdamı çekmek: Kaçmak, ortadan kaybolmak.

Herıld yani: Herhalde, tabii ki.

Geçmişi tenekeli: Birini küfretmeden aşağılamak için kullanılan tabir.

İmanım: Azizim, arkadaşım.

Kerizci: Şarkıcı.

Klark çekmek: Clark Gable'ın etkileyici bakışlarına gönderme yapılan tabir.

Mantarcı: Yalancı, hileci

Moruk: Hocam, hacı gibi kelimelere benzer, samimiyet ifade eden hitap kelimesi.

Salça olmak: Sataşmak, rahatsızlık vermek, bir işe burnunu sokmak.

Salmak: Boş vermek, uğraşmamak.

Papel: Para

Zulacılık etmek: Çalmak, aşırmak.

'Sokak dili hep var, önemli olan dilimizi doğru öğretmek'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dil Bayramı, İngilizce, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Sokak dili hep var, önemli olan dilimizi doğru öğretmek' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor 08:52 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı 01:52 Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti 00:21 Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı 22:59 İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor 22:11 Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı 18:54 ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı
Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 15:48 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Son Dakika Haberleri
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor         
08:53
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü         
01:29
Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar         
23:30
Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma! Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti         
22:26
Gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan Gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi         
20:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan         
18:11
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı         
15:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 09:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: 'Sokak dili hep var, önemli olan dilimizi doğru öğretmek' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement