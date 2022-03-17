Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı - Son Dakika
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Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı

17.03.2022 16:25

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saldırgan köpeklere zehirli et verin" sözlerine yer verdi. Eleştirilen Tilbe'ye Bülent Ersoy sahip çıktı. Ersoy, "Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı, insanlar onun kusuruna bakmasın" dedi.

Son günlerde sokak köpeklerin iki kişiye saldırdığını öğrenen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı. Köpeklerin öldürülmesi gerektiğini söyleyen Tilbe'ye birçok kişiden tepki yağarken ilk destek Bülent Ersoy'dan geldi.

"KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERSİNLER"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy, 'Saldırgan köpeklere zehirli et verin' dediği için tepki çeken Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medyada bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bülent Ersoy, 'Saldırgan köpeklere zehirli et verin' dediği için tepki çeken Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı

ERSOY: İNSANLAR YILDIZ'IN KUSURUNA BAKMASIN

Modacısı Pınar Kerimoğlu'nun doğum gününde basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Ersoy, meslektaşı Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı. Tilbe'nin yanlış anlaşıldığını savunan Ersoy, "O canı veren Allah, onu alacak da Allah'tır. Bu çok insani bir şey değil. İnan Yıldız'ın da evi hayvanat bahçesi gibi. O onu o şekilde söylemek istemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden yazdı. O da bir anne. Öldürün demesi biraz yanlış. İnsanlar onun kusuruna bakmasın. Ben de melek değil. Çok hatalar yaptım, halk beni affetti.

Bülent Ersoy, 'Saldırgan köpeklere zehirli et verin' dediği için tepki çeken Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı
Köpeklere zehirli et verilsin demişti! Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunuldu Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
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Son Dakika Magazin Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı - Son Dakika
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