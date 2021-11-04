Son dakika haberi: Opera sanatçısı Kazan'dan Cumhuriyet Konseri

Erzincan'da opera sanatçısı Hülya Kazan'ın solistliğini yaptığı Cumhuriyet Konseri gerçekleşti.

EBYÜ 15. yıl etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Konseri düzenlendi. Konserde solist Hülya Kazan, sunucu Türker Yılmaz ve piyanist Necdi Şimşek sahne alarak öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Düzenlenen konser söz ve müziği Hülya Kazan'a ait olan Merhaba eserinin Hülya Kazan ve Esra Küçüktepe tarafından seslendirilmesi ile başladı. Program Türker Yılmazın Cumhuriyet'in 98. yılını kutlayan ve programın akışı ile ilgili yaptığı sunumla devam etti.

Konserde 8 eser seslendirildi. Erzincan yöresine ait olan 'Oy Desinler Desinler' şarkısı başta olmak üzere 'Çanakkale Türküsü ve Zeytinyağlı Yiyemem Aman' isimli eserlere dinleyicilerde coşkuyla eşlik etti. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı konserde birçok türkü seslendirilerek müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıldı. - ERZİNCAN