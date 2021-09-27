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Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları - Son Dakika

Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları

27.09.2021 12:29
Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları, System.String[]

Oğlu ile bulunduğu arabada yangın çıkan Nadide Sultan, kurban kestirdi, kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali, Bülent Ersoy'un canlı yayın macerası gibi son dakika magazin olaylarına dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Son 24 saatte magazin dünyasında yaşanan ayrılıklar, tartışmalar ve evliliklere dair tüm bilgileri bu haberimizden bulabilirsiniz.

ÖLÜMDEN DÖNEN NADİDE SULTAN, KURBAN KESTİRDİ

Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları

Oğluyla aracına binerek eve gitmeye çalışan şarkıcı Nadide Sultan trafikte büyük facia yaşadı. Oğlunun oturduğu koltukta çıkan yangını fark eden şarkıcı, hemen müdahale etti. Olaydan yara almadan kurtulan Nadide Sultan, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamada "Sıcaklığı fark edince dumanı gördüm. Kurban kesip Afrika'daki çocuklara gönderdim" sözlerine yer verdi. Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, yangına hemen müdahale etti. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

MEME KANSERİ İLE MÜCADELE EDEN CANAN ERGÜDER'DEN FOTOĞRAF

Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları

Meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, son halini paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda meme kanseri teşhisi konulan oyuncu Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamıştı. Ergüder, o dönem rol aldığı Menajerimi Ara dizisine de veda etmişti. 44 yaşındaki oyuncu, "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

BÜLENT ERSOY PROGRAM ÖNCESİ ALKOMETREYİ ÜFLEDİ

Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları

Benzemez Kimse Bize programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Programın ilk bölümünde canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a Şafak Sezer, büyük bir sürpriz yaptı. Sezer, canlı yayında Diva'ya alkolmetre üfletirken ortaya enteresan görüntüler çıktı.

Geçen hafta Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un sarhoş olarak canlı yayına çıktığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara canlı yayında yanıt vermişti. Ersoy, "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları

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