Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar

"Haince saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" paylaşımı sonrası Banu Parlak'tan gözyaşları içinde yalanlama geldi. Alişan'dan yakın arkadaşım dediği doktora tazminat davası gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haber turu bu sayfada yer almaktadır.

BANU PARLAK'IN HESABINDAN PAYLAŞILAN ÖLÜM HABERİNE YALANLAMA GELDİ

Instagram hesabından yapılan paylaşımda haince bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen Banu Parlak'ın telefonunun çalındığı açıkladı. Gözyaşları içinde video yayınlayan fenomen, "Işıklarda beklerken aracıma saldırdılar. Avukatımla gerekli şikayetleri yapacağız" sözleri ile duruma açıklık getirdi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın öldüğü yönündeki iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kısa sürede içinde telefonunun çalındığı ve paylaşımın sahte olduğu ortaya çıkan Parlak, video yayınlayarak başına gelenleri anlattı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

ALİŞAN'DAN 2 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Ünlü şarkıcı Alişan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'nın yaptığı yağ aldırma operasyonu sonrası vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Tüketici Mahkemesi'ne de başvuran şarkıcı, Ufuk A.'ya 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıllarda yağ aldırma işlemi ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra vücudunda kalıcı hasarlar meydana gelen şarkıcı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'dan şikayetçi olmuştu. Şarkıcı şimdi de avukatı aracılığıyla Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

TANER ÖLMMEZ'DEN YENİ DİZİ PROJESİ

Son olarak Mucize Doktor dizisinde otizmli bir doktoru canlandıran ve performansıyla alkış toplayan Taner Ölmez, yeni sezonda Alef dizisinde başrolü oynayacak. Ölmez'in partneri ise Aybüke Pusat olacak.

Medcezir ve Mucize Doktor dizileriyle yıldızı parlayan Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu bu sefer dijitalde yayınlanacak bir dizide rol alacak.<<<Haberin detayı için tıklayın>>>