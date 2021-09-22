Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Instagram paylaşımlar, yeni sezon hayatına başlayan yapımlar, Şeyma Subaşı gibi ünlü isimlere dair magazin haberleri burada. Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Berkay Ateş'in de dahil olduğu dizinin yayın tarihi ertelendi. Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanacaktı. Ancak, kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı açıklandı. Haberin devamı için tıklayın >>

MASUMLAR APARTMANI "HİKMET" ÖLÜYOR MU?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Hikmet, fenalaşarak yere yığıldı. Evi dinleyen Rüya'nın eve gelerek Safiye ve Gülben'e haber vermesiyle yerde yatan babalarının yanına koşunca büyük bir panik yaşadılar. Dizide Hikmet karakterini oynayan Metin Coşkun'un veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak. Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu. Haberin devamı için tıklayın >>

ŞEYMA SUBAŞI AŞKA GELDİ

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğine doludizgin devam ediyor. Subaşı, erkek arkadaşıyla samimi pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı. Haberin devamı için tıklayın>>

ALEYNA KALAYCIOĞLU VE GÖKHAN ÖZDEMİR YEMEKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz sezon survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, adı bir süredir aşk dedikodusuna karıştığı Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir ile bir mekanda yemek yerken objektiflere takıldı. Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddiasını yalanlayan ikili, yine yan yana görüntülendi. Çiftin bir süredir birlikte olduğu ancak ilişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı ileri sürüldü. Yarışmadan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Kalaycıoğlu, son halini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Haberin devamı için tıklayın >>