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Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

21.10.2021 15:47
Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile fotoğrafını paylaştı, yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayımlandı, gibi magazin dünyasında yaşanan son 24 saatte yaşanan olaylar haberimizde yer almaktadır.

Eski masterchef yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oldu, İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgiliyle el ele fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı, düğünde saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan ilk kez konuştu gibi son dakika magazin dünyasında yaşanan olaylarla ilgili haberler bu sayfada yer almaktadır.

69 YAŞINDAKİ İBRAHİM TATLISES 26 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Uzun süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından sevgisiyle el ele bir pozunu paylaştı İmparator lakaplı 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çiftten bir romantik poz da geldi.

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YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın merakla beklenen 117. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bir davet veren Yıldız, kocası Çağatay ve komşu Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek olan 117. bölümünden beklenen fragman geldi. Uğradığı ihaneti öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan unutamayacakları bir intikam alıyor.

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ESKİ MASTERCHEF YARIŞMACISI ANNE OLDU

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

MasterChef Türkiye'de yarışmacısı Duygu Acarsoy, nişanlısı tarafından aldatıldığını dile getirmiş, daha sonra durumu yanlış anladığını belirterek elendikten kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Acarsoy, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeğini dünyaya getirdi. MasterChef Türkiye 2020'nin yarışmacılarından Burcu Acarsoy, nişanlısı Uğur Altun tarafından aldatıldığını söylemişti. Kısa süre sonra yeni bir açıklama yaparak nişanlısını yanlış anladığını söyleyen Acarsoy, geçen sene nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucağına aldı.

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ERDAL ERDOĞAN UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI KONUŞTU

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde istek parçayı hemen çalmayınca H.K. tarafından sazı kırılıp, yüzüne tekme atılan Hataylı müzisyen Erdal Erdoğan, konunun ırkçılıkla alakası olmadığını açıkladı. Siyasetten anlamadığını söyleyen Erdoğan, "Ekmeğinin peşinde olan insanlarız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Tuğba Altıntop, MasterChef, Yasak Elma, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları - Son Dakika
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