Sevgilisiyle Aşk Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisiyle Aşk Dolu Anlar Yaşadı

22.08.2022 13:56
Sevgilisiyle Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Son dönemin gözde oyuncusu Ahsen Eroğlu, bir süredir Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor. Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ile aşk dolu pozlar verdi. İşte detaylar...

'Menajerimi Ara' dizisiyle şöhrete kavuşan Ahsen Eroğlu, bir süredir resim sanatıyla ilgilenen Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor.

"RUH İKİZİMSİN"

Sevgilisinin doğum gününü romantik pozlarla kutlayan Ahsen Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin.

Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Sevgilisiyle Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Geçtiğimiz aylarda gazetecilerle sohbet eden Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." şeklinde konuşmuştu.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitiren Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlayan Ahsen Eroğlu, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırdı. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. Ahsen Eroğlu, Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle herkesin beğenisini kazandı. Ahsen Eroğlu son olarak 'Menajerimi Ara' adlı dizide Dicle karakterini canlandırdı.

KEMAL ERTUĞ KİMDİR?

Ahsen Eroğlu ile aşk yaşayan Kemal Ertuğ'un kim olduğu merak konusu oldu. Ertuğ'un resim sanatıyla uğraştığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Doktor adayı Muhammed, bisikletiyle Van'dan çıkıp 2 bin 300 kilometre yol kat etti Doktor adayı Muhammed, bisikletiyle Van'dan çıkıp 2 bin 300 kilometre yol kat etti Bisikletiyle seyahate çıkan genç KYK yurtlarında konaklıyor Bisikletiyle seyahate çıkan genç KYK yurtlarında konaklıyor
Kaynak: Snob Magazin

Ahsen Eroğlu, Dicle, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Aşk Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgilisiyle Aşk Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement