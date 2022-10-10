Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı - Son Dakika
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Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı

10.10.2022 14:38

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, öbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesiyle pozuyla Instagram'ı kasıp kavurdu. Şenolsun, paylaşımına, "Sağdan sola donat" notunu düştü.

Atiye ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

"SAĞDAN SOLA DONAT"

Son olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde boy gösteren Melisa Şenolsun, Instagram hesabından iddialı mı iddialı elbisesiyle olan pozunu paylaştı. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inen siyah elbisesiyle art arda poz veren güzel oyuncu sosyal medyada viral olan "Sağdan sola donat" sözünü paylaşımına not düştü. Şenolsun'un cesur tercihine beğeni yağdı.

Melisa Şenolsun, göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu
Melisa Şenolsun, göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu
Melisa Şenolsun, göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu
Melisa Şenolsun, göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu
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Melisa Şenolsun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı - Son Dakika
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