Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı - Son Dakika

Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı

Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
Son Güncelleme: 21.09.2023 16:11

Şarkılarının yanı sıra değişimiyle de sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatan karlının kalça estetiği yaptırdığı göze çarptı. Ünlü şarkıcı estetiğin yanı sıra yüzüne uyguladığı filtre ile adeta tanınmaz hale geldi.

Sesi ve açıklamalarıyla yıllardır adından söz ettiren Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yattı. Yüz ve vücudu için birçok operasyon yaptıran şarkıcı, son haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Karlı kum saatine benzer vücuduyle dikkat çekerken, yüzüne uyguladığı filtreyi abarttı.

KALÇASINA DA ESTETİK YAPMIŞ

Yeni programı "Bu Tabak Kimin?" ile seyirci karşısına çıkan Songül Karlı, stüdyoda çektirdiği pozlarının sosyal medya hesabından yayınladı. Mavi mini elbise tercih eden Karlı'yı deyim yerindeyse takipçileri bile tanımadı.

Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı

TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

Kalça estetiği de yaptırdığı gözlemlenen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde birden fazla operasyon geçirdiği yüzüne bir de filtre uyguladı. Hayranları Karlı'nın eski halinin daha güzel olduğunu belirten yorumlar yaptı.

İşte Songül Karlı'nın son hali;

Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı

Songül Karlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı - Son Dakika
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