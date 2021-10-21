Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti

'The Affair' uyarlaması 'Saklı' dizisi, kısa süre sonra izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizinin ikinci tanıtımı da yayınlandı. Fragmanda başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün çırılçıplak duş aldığı sahne, en çok konuşulanlar arasına girdi.

İLK SAHNELERİ DE ÇOK KONUŞULDU

BluTV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi kısa süre sonra başlayacak. Dizinin fragmanı da yayınlandı. İlk görüntülere ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahneleri damga vurdu. Saklı dizisinden ikinci tanıtım da yayınlandı. Ergüçlü'nün çırılçıplak duş aldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün oyunculuğuna övgü dolu yorumlar yapıldı.

USTA İSİMLER KADRODA

Merakla beklenen dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.

YASAK AŞKI ANLATIYOR

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

İşte Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan kareleri: