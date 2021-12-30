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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası

30.12.2021 11:32

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Burak Can Övüç'ü 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

"POLİSLERE KARŞI HAKARETİM OLMADI"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, kendilerinin önceki duruşmaya kadar sadece video çektikleri için suçlandıklarını zannettiğini belirterek, "Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası

8 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç'ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek sanığın beraatını istedi. Karar öncesi son sözü sorulan tutuksuz sanıklar beraatlarını talep etti. Sanık Burak Can Övüç'ü 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti. Sanık Ahmet Bağrıyanık'ı 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası
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Murat Övüç, Burak Can, Mahkeme, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası - Son Dakika Magazin


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