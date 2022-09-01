Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum - Son Dakika
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Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum

01.09.2022 11:40
Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum

Bir süredir Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Hazal Kaya, bu duruma ilişkin açıklama yaptı. Kaya paylaşımında "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabileceklerimin de ciddi bir sınırı oldu ayrıca. 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayata tutunmaya çalışıyorum. Umarım iki-üç haftaya toparlarım" ifadelerine yer verdi.

Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan daha sonra birçok başarılı yapımda başrol oynayan Hazal Kaya, sosyal medyada da oldukça aktifti. Ancak güzel oyuncunun bir süre Instagram'da hikaye yada post paylaşmaması dikkat çekti.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Hazal Kaya, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak sessizliğini bozdu. Paylaşımında sağlık sorunları yaşadığını yazan Kaya, takipçilerini daha da endişelendirdi. Güzel oyuncu şunları yazdı;

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"EVDE BAYGIN YATIYORUM"

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm"

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Son Dakika Magazin Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum - Son Dakika
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