Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
13.02.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınar Altuğ'un yoga paylaşımı sonrası "eş değiştirmeli yoga" başlığıyla yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Gönderilen altına "Daha neler göreceğiz acaba?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un yaptığı yoga paylaşımının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir akım ortaya çıktı. "Eş değiştirmeli yoga" başlığıyla paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çeken. Gönderilerin altına "Daha neler göreceğiz acaba?", "Her gün yeni bir skandala uyanıyoruz", "Bunun bir mantığı var mı?", "İnsanoğlu nereye gidiyor böyle" şeklinde yorumlar yapıldı.

PINAR ALTUĞ ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?" sorusuna "Neye ya da nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Tabii ki fikir, zikir meselesi... Gerçekten çok enteresansınız" karşılığını vermişti.

Sosyal Medya, Pınar Altuğ, Magazin, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:56:54. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.