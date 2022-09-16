Seren Serengil'den skandal iddia: Mehmet Dinçerler'in değişik cinsel fantezileri var

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğuna gölge düştü. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Mutlulukları kısa süren çift hakkında ise her gün yeni bir iddia ortaya atılyor.

"ÇOK ÇİRKİN ŞEYLER GELİYOR"

En çarpıcı iddia ise Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den geldi. Serengil canlı yayında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler geliyor" dedi.

DEĞİŞİK CİNSEL FANTEZİ İDDİASI

Arto'nun Serengil'in sözlerini keserek, "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" diye sordu. Bunun üzerine Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" cevabını verdi. Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi.

"ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIĞIMIZ İÇİN DAVA AÇTIM"

Hadise boşanma kararının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.