Kira zamlarını eleştiren Seren Serengil, alay konusu oldu: En normal kiralar 100 bin liradan başlıyor, en kötü evler 50 bin lira - Son Dakika
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Kira zamlarını eleştiren Seren Serengil, alay konusu oldu: En normal kiralar 100 bin liradan başlıyor, en kötü evler 50 bin lira

10.10.2022 13:29

Söylemezsem Olmaz programında ev kiralarına gelen zamları eleştiren Seren Serengil, "En normal kiralar 100 bin liradan başlıyor. En kötü evler 50 bin TL" yorumunu yaptı. Serengil'in ekonomi hakkındaki yorumları sosyal medyada dalga konusu oldu.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil ve Bircan Bali, canlı yayında fiyat artışlarından bahsetti. Bali ulaşım ve temizlik için eve çağırdığı yardımcıların fiyatından dert yanarken Serengil de artan kira fiyatlarından bahsetti. İkilinin canlı yayındaki sohbeti kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"10 BİN LİRAYA KİRA YOK"

Ulaşıma gelen zamdan bahseden Bali, "Bizim Eray'a 'Metrobüs ne kadar?' dedim. 14 TL dedi. Ulaşım dünyanın en pahalı şeyi oldu çünkü tabii benzin fiyatları" dedi. Kira fiyatlarına gelen zamlara değinen Serengil ise "Bir şey söyleyeceğim: En normal kiralar 100 bin liradan, 80 bin liradan falan başlıyor yani… En kötü evler 50 bin lira. Yani 10 bin liraya kira yok" şeklinde konuştu.

Canlı yayında kira zamlarına tepki gösteren Seren Serengil, alay konusu oldu

"AYLIK KADIN 15 BİN LİRA"

Bircan Bali konuşmanın devamında "Ne çok fahiş biliyor musun? Yardımcı fiyatları. Temizlik için. Asla karaborsa yok. Bulamıyorsun zaten" derken Serengil de "15 bin lira. Aylık kadın 15 bin lira" diyerek sitem etti.

ALAY KONUSU OLDU

Seren Serengil'in canlı yayındaki isyanları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Videosu binlerce kişi tarafından paylaşılan Serengil için "Ünlü ekonomistimiz Seren Serengil" ve "Seren Serengil kadar olamasak da biz de ekonomi uzmanı olduk" yorumları yapıldı.

İşte Seren Serengil için yapılan bazı yorumlar...

Canlı yayında kira zamlarına tepki gösteren Seren Serengil, alay konusu oldu
YORUMLAR
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Seren Serengil, Bircan Bali, Beyaz Tv, kiracı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kira zamlarını eleştiren Seren Serengil, alay konusu oldu: En normal kiralar 100 bin liradan başlıyor, en kötü evler 50 bin lira - Son Dakika


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