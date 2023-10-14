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Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ilk fragman geldi - Son Dakika

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ilk fragman geldi

Son Güncelleme: 14.10.2023 07:51

Cemre Baysel ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaşacağı Star TV'nin iddialı dizisi Sakla Beni'den ilk fragman yayınlandı. Dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak ce Ceyda Düvenci gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Sakla Beni'den merakla beklenen ilk fragman geldi.

AŞK ÜÇGENİ YAŞANACAK

Sakla Beni dizisinde, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılacak. Çocuklukları beraber geçen Naz (Asude Kalebek) ve İncila'nın (Cemre Baysel) kıskançlıkla örülen hikayesine, Mete (Uraz Kaygılaroğlu) ile evlendirilmeye hazırlanan Naz'ın ruh haline, 2 farklı ailenin birbirinden hırslı üyelerine dizide yer verilecek. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldı.

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin ilk fragmanı yayınlandı
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin ilk fragmanı yayınlandı
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin ilk fragmanı yayınlandı
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin ilk fragmanı yayınlandı
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin ilk fragmanı yayınlandı

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ilk fragman geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ilk fragman geldi - Son Dakika
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